Yaklaşılması yasak izole kabileye kola götüren ABD'li YouTuber tutuklandı

Hint Okyanusu’ndaki Kuzey Sentinel Adası’nda yabancılara saldırmasıyla bilinen bir kabileyle temas kurmak için adaya kola kutusu ve hindistan cevizi bırakan 24 yaşındaki Amerikalı YouTuber tutuklandı.

Fotoğraf: Wikipedia

Kuzey Sentinel Adası, Hindistan hükümetince 2005’te ada halkının tüm yabancıları düşman görüp saldırması nedeniyle yasak bölge ilan edildi.

Ada halkı 2004’teki Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinde yardım götürmeyi amaçlayan bir helikoptere ok ve mızraklarla saldırdı.

2006’da avlanmaya gelen iki balıkçı, botlarının adaya yanaşması üzerine Sentineller tarafından öldürüldü.

2018’de de sahile inen ABD’li bir misyoner, okla vurularak öldürüldü ve cesedi sahile gömüldü.

Sentinel kabilesinin adaya yaklaşık 60 bin yıl önce Afrika’dan Asya’ya göçen insan dalgasıyla birlikte geldiği ve o zamandan beri burada izole kaldığı düşünülüyor.

Sentinel halkı 2005’te adanın bir sahilinde nöbet tutuyor. Fotoğraf: BBC

Associated Press‘in haberine göre kabileyle iletişim kurmak isteyen Mykhailo Viktorovych Polyakov adındaki YouTuber, adaya ayak bastıktan iki gün sonra Hindistan yasalarını ihlalden tutuklandı.

Polisin aktardığına göre Polyakov, adaya bir tekneyle navigasyon kullanarak ulaştı. Karaya çıkmadan önce dürbünle adayı inceledi ve yaklaşık bir saat sahilde bekleyip adadakilerin dikkatini çekmek için düdük çaldı, ancak bir yanıt alamadı.

Daha sonra bir kutu kola ve hindistan cevizi bırakıp o anları kamerasıyla kaydetti ve teknesine dönmeden önce adadan kum örnekleri topladı.

Dönüşünde Polyakov’u yerel balıkçılar fark edip yetkililere haber verdi. Genç adam Hindistan’ın Port Blair kentinde tutuklandı.

Kuzey Sentinel Adası’nın haritadaki yeri.

Sorgulamalarda Polyakov’un yolculuğa başlamadan önce deniz koşulları, gelgitler ve adaya erişim konusunda detaylı araştırma yaptığı, hatta Ekim 2024 ve Ocak’ta şişme botla adayı ziyaret etmek için iki girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Polyakov, 17 Nisan’da mahkemeye çıkacak. Suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla karşı karşıya.