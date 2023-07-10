‘Kaçma şüphesi yok’ gerekçesiyle tahliye edilen TEM amiri yurt dışına kaçmış

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağına ilişkin ‘yağma’ davasında ‘kaçma şüphesi olmadığı’ gerekçesiyle tahliye edilen dönemin Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) Amiri Ünal Uyar’ın yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

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Nusaybin’de, 14 Mart 2016’da ilan edilen ve aylar süren sokağa çıkma yasağı sırasında aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişi hakkında ‘yağma’, ‘rüşvet almak ve vermek‘, ‘icbar suretiyle irtikap’ ve ‘tehdit, denetim görevini ihmal ederek zimmet veya irtikaba neden olmak’ suçlarından açılan davanın 13’üncü duruşması, Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre duruşmaya katılmayan dönemin TEM Şube Amiri Ünal Uyar’ın avukatının mazeret bildirmediği belirtildi.

Müşteki avukatı Mehmet Demir, bunun üzerine işkence dosyasından 22 yıla varan hapis cezası verilen ve ‘kaçma şüphesi olmadığı’ gerekçesiyle tahliye edilen Uyar’ın yurt dışına kaçtığını belirtti.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Kadir Şen, Ünal Uyar ve Ahmet Tuğcu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni verilip verilmediğinin sorulmasına, dosyanın tanıklarından biri olan polis Ö.D.’nin hakkında devam eden bir yargılama olup olmadığının sorulmasına karar verdi.

Mahkeme eksik hususların da giderilmesi için bir sonraki duruşmayı 2 Kasım’a erteledi.