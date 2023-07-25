Yabani kedinin kaçırdığı bebek çatıdan düşerek öldü

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde, yeni doğan bir bebeği kaçıran yabani kedi, bebeği çatıdan düşürerek ölümüne sebep oldu.
AA’nın Hindustan Times’tan aktardığına göre, Badaun bölgesinde, yabani bir orman kedisi, annesinin yanında uyuyan ikiz bebeklerden birini alıp kaçtı.
Polis yetkilileri, baba Hasan’ın kovaladığı kedinin, ağzında taşıdığı bebeği çatıdan düşürdüğünü aktardı.
Rihan adındaki 15 günlük bebek, düştüğü yerde hayatını kaybetti.
Baba Hasan polise, hayvanın, bebekler doğduğundan beri her gün evlerine geldiğini ve kediyi sürekli kovaladıklarını söyledi.