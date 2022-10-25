Yabancı yatırımcılar son üç yılda en çok bankacılık hisselerinden çıktı

Yabancı yatırımcılar son üç yılda bankacılık hisselerinden sert çıkış gerçekleştirdi. Bu çıkıştan en fazla etkilenen ise halka açık payları arasında yabancı yatırımcı oranı tek haneli rakamlara gerileyen kamu bankaları oldu.

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Borsa İstanbul son yıllarda yabancı yatırımcının çıkışına şahitlik ediyor. Merkez Bankası verilerine göre 14 Ekim haftasında yabancı yatırımcı 169,2 milyon dolarlık daha satış yaptı. Yabancıların borsadaki payı da yüzde 31,5 ile tarihi en düşük seviyesinde.

Yabancının bu çıkışı en çok tercih ettiği bankacılık hisselerinin yapısında da büyük değişim yaşattı. Garanti BBVA ana ortağının yaptığı hisse geri alım programı nedeniyle kapsam dışı bırakıldığında 31 Aralık 2019’dan düne kadar yabancı yatırımcı en çok Halkbank ve Vakıfbank hisselerinden çıkış yaptı.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre yabancının üç yıl önce Halkbank’ın halka açık paylarında olan yüzde 36,64 sahipliği bugün yüzde 1,62’ye Vakıfbank’ın halka açık paylarındaki yüzde 68,65 sahipliği ise yüzde 3,18’e geriledi. İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Şekerbank, TSKB ve Albaraka Türk’te de yabancı yatırımcı oranları azaldı.

Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar son bir buçuk aydır hisse senedi piyasasında sürekli net satışçı konumunda. Altı haftada yabancının yaptığı satış 857,3 milyon dolar oldu. Ancak bu dönemde bankacılık endeksi öncülüğünde Borsa İstanbul BİST100 endeksinde yeni zirvelere ve rekorlara şahit olduk. Eylül sonunda yaşanan çalkantının sonrasında bankacılık hisselerinde son dönemde yaşanan yükselişi iyi gelecek bilançolara bağlayan analistler yine de temkinli olma uyarılarını yineliyor.

Bankacılık endeksi son üç yılda neredeyse TL bazında yüzde 150 yükseliş sağlasa da dolar bazında ise yüzde 22’lik bir kayıp yaşattı yatırımcısına. Matriks verileri bankacılık hisselerinde listelenen Citibank, Deutsche Bank ve HSBC kurumsal yatırımcılarının hareketlerinin son üç yılda nasıl değiştiğini ortaya koyuyor. Buna göre Akbank’ın halka açık hisselerinde 2019 sonunda Citibank’ın yüzde 43,49 olan payı bugün yüzde 39,9’a geriledi. Deutsche Bank’ın ise 2019 sonunda yüzde 17,01 olan oranı yüzde 7,99’a inerken HSBC’nin ise yüzde 2,32 olan payı yüzde 1,46’ya düştü. Toplam yabancı yatırımcı payı yüzde 62,82’den 13.47 puan azalışla yüzde 49,35’e indi. Albaraka Türk yabancı yatırımcı kaybı yaşasa da Citibank’ın hisselerindeki payındaki artışla dikkat çekti. Albaraka Türk’ün 2019 sonunda halka açık paylarında sahipliği yüzde 11,09 olan Citibank bugün yüzde 12,57’sine sahip. Deutsche Bank ise yüzde 9,63 olan payını yüzde 1,45’e indirdi. Yabancı sahiplik oranı 3 yılda yüzde 7,12 puan azalarak yüzde 14,03’e düştü.