Yaramazlara biraz batar!

Yaban keçilerinin sayısı arttı

Nesli tehlike altında olan yaban keçilerinin sayısı iki ilde arttı.

Fotoğraflar: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ordu ve Tokat’ta yaban keçisi popülasyonunda artış olduğunu duyurdu.


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