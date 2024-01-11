Yaban keçilerinin sayısı arttı

Nesli tehlike altında olan yaban keçilerinin sayısı iki ilde arttı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ordu ve Tokat’ta yaban keçisi popülasyonunda artış olduğunu duyurdu.
İcadiye’deki Kristal her gün 11:00’de açılıyormuş. Tam bir at yarışı mekanı. Müşterilerinin tamamına yakını müdavim; aralarında Amerikan lisesinin yabancı hocaları da var.
Vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı yapan Henley & Partners, dünyanın en güçlü pasaportları listesini güncelledi.
Parla marşı yapay zekayla Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren’e söyletildi.
Türkiye’de vücudunun ürettiği alkol nedeniyle içmeden sarhoş olan ikinci vaka görüldü. Hastanın, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine başlandı.
Kur korumalı mevduatlarda (KKM) geçen hafta 50 milyarlık düşüş yaşandı. Bu, yaklaşık iki ayın en hızlı düşüşü olarak kayıtlara geçti.