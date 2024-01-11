Yaban keçilerinin sayısı arttı

Nesli tehlike altında olan yaban keçilerinin sayısı iki ilde arttı.

Fotoğraflar: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ordu ve Tokat’ta yaban keçisi popülasyonunda artış olduğunu duyurdu.