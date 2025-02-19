X'ten yüzde 88 zam daha

ABD’li milyarder Elon Musk’a ait sosyal medya platformu X abonelik ücretlerine bir zam daha yaptı.

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CNBC-e‘nin haberine göre Premium+ abonelik fiyatları aylık bazda yüzde 88, yıllık bazdaysa yüzde 79 arttı.

Aylık Premium+ ücreti zamla 770 lirada 1450 liraya, yıllık Premium+ ücretiyse 8 bin liradan 14 bin 320 liraya yükseldi.

Diğer paketlerdeyse bir fiyat değişikliği yapılmadı. Şu an temel abonelik aylık 56,25 lira, Premium abonelikse 150 lira.

X aralıkta da Premium+ abonelik ücretini yüzde 156 artırmıştı.

Yeni zam, Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’ın yeni modeli Grok 3’ü tanıtmasının hemen ardından geldi.