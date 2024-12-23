X'ten yüzde 156 zam

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, Premium+ abonelik ücretine yüzde 156 zam yaptı.
Reklam görmek istemeyen üyelere sunulan paketin fiyatı Türkiye’de aylık 300, yıllıksa 3 bin 139 liraydı.
Ekonomim‘in haberine göre zamla fiyat aylık 770, yıllıksa 8 bin liraya yükseldi.
Zamlı tarife ne zaman geçerli olacak?
X, Premium Plus abonelik ücretlerinin 21 Aralık 2024’te güncelleneceğini duyurdu. Bu tarihten itibaren yeni aboneler, güncellenmiş fiyatlarla üyelik alacak.
Mevcut abonelerse 20 Ocak 2025’ten önce yenileme işlemi yapmaları durumunda eski tarifeden ücretlendirilecekler.
Ancak bu tarih ve sonrasındaki fatura dönemlerinde tüm aboneler yeni ücret tarifesine tabi olacak.