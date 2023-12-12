WSJ: İsrail Gazze’deki tünellere su pompalamaya başladı

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail’in Hamas’a ait tünellere deniz suyu salmaya başladığını bildirdi.

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AA’nın WSJ’den aktardığına göre ABD’li yetkililer, haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin yedi ayrı pompa sistemiyle başladığını ifade etti.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, tünellere operasyonların gizlilik kapsamında olduğunu belirterek yorum yapmadı.

Gazeteye daha önce konuşan bazı yetkililer de deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze’deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtmişti.

ABD’li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD’nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etmişti.

İsrail, yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini, fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürmüştü.