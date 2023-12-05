İddiaya göre İsrail, Hamas’ın askeri karargah olarak kullandığı tünelleri deniz suyuyla doldurmayı planlıyor.

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The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD’li yetkililer, İsrail’in Hamas’ın tünel ağını deniz suyuyla doldurmak için büyük bir pompa sistemi kurdu.

Yetkililere göre İsrail bu sistemle tünelleri yok etmeyi ve Hamas üyelerini sığınaklardan çıkarmayı hedefliyor.

ABD’li bazı yetkililer plana ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı yetkililer de ABD’nin tünellerin devre dışı bırakılmasını desteklediğini ve plana karşı çıkılmayacağını ifade etti.

Öte yandan yetkililer, deniz suyunun tünellere salınması üzerine Gazze’deki tatlı su kaynaklarının kirleneceğini ve altyapının zarar göreceğini belirtti.