Woody Allen yönetmenliği bırakabilirmiş: Eski heyecanı kalmadı

Evlat edindiği kızı tarafından cinsel istismarla suçlanmasının artçıları geçmeyen yönetmen Woody Allen bu yıl Paris’te bir film çekeceğini ve bunun son işi olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Instagram

Nadiren röportaj veren yönetmen film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan Alec Baldwin’le Instagram canlı yayını üzerinden konuştu.

Baldwin geçen yıl 21 Ekim’de New Mexico’daki ‘Rust‘ filminin setinde bir sahneye hazırlanırken elindeki silahla ateş etmiş, vurulan görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza yaralanmıştı.

Baldwin röportajı duyurduğu Instagram paylaşımında kimsenin yargılarıyla ilgilenmediğini belirterek “Ben kendi düşünceleri olan biriyim ve başkalarının yaptığı spekülasyonlar zerrece umrumda değil. Bir HBO belgeselinin yargılama yapabileceğini düşünüyorsanız bu sizin sorununuz” yazıp eleştirilerin önünü almaya çalışmıştı.

Oyuncunun gönderme yaptığı ‘Allen v Farrow’ isimli mini dizi HBO’da yayınlanmıştı. Allen suçlamaları birçok kez reddetmişti.

Ancak bu açıklama sosyal medyada tepkilerin yükselmesine engel olamamış, kullanıcılar Rust setinde yaşanan olayı ve yönetmen Allen’a yönelik suçlamaları anımsatarak röportajı henüz gerçekleşmeden eleştirdi.

Daha önce Allen’ın üç filminde rol alan Baldwin cinsel saldırı suçlamalarına değinmedi.

Baldwin 86 yaşındaki yönetmenle kariyeri ve mizahi denemelerden oluşan yeni kitabı ‘Zero Garvity’ üzerine konuşmayı tercih etti.

Film yapmanın heyecanın büyük ölçüde yok olduğunu söyleyen yönetmen şöyle konuştu: “Eskiden bir film yaptığımda bütün ülkede sinema salonlarında uzun süre oynardı. Şimdi bir film yapıyorsunuz sinemada birkaç hafta oynuyor, belki altı hafta sonra stream platformlarına düşüyor. Bu bana keyif vermiyor.”

Allen 50’nci filmi olacak yeni filmi hakkında detay vermedi.