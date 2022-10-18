William Hurt’un hayat verdiği General Ross karakteri artık Harrison Ford’a emanet

ABD’li oyuncu Harrison Ford hazırlıkları devam eden dördüncü Captain America filminin oyuncu kadrosuna katılarak Marvel evrenine girdi.
Harrison Ford, ‘Captain America: New World Order’ (Yeni Dünya Düzeni) adlı filmde General Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross karakterini canlandıracak.
Bu rolü 2013’ten beri, geçen mart ayında 71 yaşında ölen William Hurt oynuyordu.
1 Mayıs 1962’de çizgi romanda doğan karakter General Ross, Marvel dünyasında Thunderbolts adıyla bilinen anti-kahramanlardan oluşan bir ekibe liderlik ediyor.
Filmin 3 Mayıs 2024’te gösterime girmesi bekleniyor.