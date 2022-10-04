Will Smith yine Oscar peşinde

Will Smith’in başrolünde oynadığı ‘Emancipation’ (Özgürleşme) 2 Aralık’ta sinemalarda, 9 Aralık’ta Apple TV+’da izleyiciyle buluşacak. İlk fragman yayınlandı.

Çalışmalarına 2020 yılında başlanan ‘Emancipation’ ABD’deki iç savaş sırasında geçiyor. Antoine Fuqua’nın yönettiği 120 milyon dolarlık bütçeye sahip film, ‘Birlik‘ ordusuna katılmak için Louisiana çiftliğinden kaçan giden ‘Whipped Peter’in hikayesine odaklanıyor.

Son Oscar töreninde Chris Rock’a attığı tokat nedeniyle Amerikan Film Akademisi’nin etkinliklerinden ve dolayısıyla Oscar töreninden 10 yıllığına yasaklanan Will Smith, performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülüne aday.

Entertainment Weekly Awards Muhabiri Dave Karger “Will Smith Akademi’den istifa etmiş ve önümüzdeki 10 yıl boyunca Oscar törenine katılması yasaklanmış olsa da teknik olarak hala aday gösterilmeye ve hatta bir ödül daha kazanmaya uygun” dedi.

Film ‘siyah aşk’ın gücüyle ilgili

Will Smith GQ’ya verdiği röportajda, filmi “Aşk ve ‘siyah aşk’ın gücüyle ilgili” diye tanımladı: “Siyah aşkın bizi nasıl yenilmez kıldığı hakkında bir hikaye.”

Smith’in haricinde Ben Foster, Steven Ogg ve Charmaine Bingwa’nın başrollerde olduğu filmde, Gilbert Owuor, Mustafa Shakir, Grant Harvey, Ronnie Gene Bivens, Jayson Warner Smith, Jabbar Lewis, Michael Luwoye, Aaron Moten ve Imani Pullum da rol alıyor.

1 Ekim gecesi Washington D.C.’de özel bir ilk gösterimi yapılan film, 2 Aralık’ta sinemalara ve 9 Aralık’ta Apple TV+’a geliyor.