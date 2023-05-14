Wikipedia Twitter’a ifade özgürlüğünü hatırlattı: Biz mücadele ederek kazandık

Wikipedia kurucusu Jimmy Wales, seçimlerden hemen önce hükümetin talebiyle bazı hesapları erişime engelleyen Twitter’ın sahibi Elon Musk’ı ‘ifade özgürlüğü’ üzerinden eleştirdi.

Twitter, seçimlerden hemen önce mahkeme kararları uyarınca bazı içerikleri Türkiye’de erişime engellemişti.

Buna gerekçe olarak ise ‘Twitter’ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak’ gösterilmişti.

Twitter’ın iktidarın talebiyle bazı hesapları erişime kapatması Musk ile bazı gazeteciler arasında tartışmaya neden olmuştu.

Bloomberg yazarı Matthew Yglesias’ın “Türk hükümeti seçimlerden hemen önce Twitter’dan muhaliflerini sansürlemesini istedi ve Elon Musk buna uydu” paylaşımına Musk, “Beynin kafandan mı düştü Yglesias? Seçim, Twitter’ın tamamen kısıtlanması veya bazı tweet’lere erişimin sınırlandırılması arasında. Hangisini istersin?” yanıtını vermişti.

Musk, bir başka gazeteci Brian Krassenstein’nin şeffaflık adına gelen talebin yayınlanması gerektiğine dair bir tweet’ini de şöyle yanıtlamıştı: “Türkiye’deki hükümetin bize gönderdiği şeyi yayınlayabilirdik. Yapacağız.”

Musk’a bir tepki de Türkiye’de ‘iki yıl sekiz ay 17 gün’ boyunca erişime engellenen online ansiklopedi Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales’ten geldi.

Wales, Wikipedia’nın aynı sorunla karşılaştığında geri adım atmadığını hatırlattı:

“Biz Türkiye’de prensiplerimize bağlı kaldık ve mücadele ederek kazandık. Bu, ifade özgürlüğünün bir slogan değil prensip olduğunu göstermişti. Eğer Elon, ‘Para kazanmamıza engel oluyorsa ifade özgürlüğünü umursamıyoruz’ demek istiyorsa sadece bunu söylemeli.”