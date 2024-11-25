Wicked, gişede 114 milyon dolarla rekor kırdı

Wicked, gişede 114 milyon dolar (3 milyar 940 milyon lira) gelir toplayarak müzikaller arasında şimdiye kadarki en büyük hafta sonu açılışına ulaştı.

Fotoğraf: @wickedmovie / Instagram

The Hollywood Reporter‘a göre, Ariana Grande ve Cynthia Erivo’nun başrollerini paylaştığı Universal’ın Broadway müzikalinin canlı aksiyon uyarlaması ‘Wicked’ Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) gösteriminde tahmini 114 milyon dolar hasılatla listelere bir numaradan giriş yaptı.

Film ayrıca, Broadway müzikali uyarlaması alanında yeni bir rekor kırdı ve sinema ekranındaki müzikaller arasında şimdiye kadarki en büyük hafta sonu açılışına ulaştı.

Jon M. Chu’nun yönettiği Wicked, dünya çapındaysa 164,2 milyon dolar (5 milyar 677 milyon lira) gelir topladı.

Bu arada, Gladyatör 2 filminin de ABD’de 55,5 milyon dolarla (Yaklaşık 1 milyar 919 milyon lira) açılış yapması bekleniyor.

Başrollerinde Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Connie Nielsen ve Fred Hechinger’in olduğu film, uluslararası alanda şimdiden 165,5 milyon dolar (5 milyar 722 milyon lira) kazandı.

İki büyük yapımın, Barbie ve Oppenheimer’ın 2023’te gişede aynı anda ulaştığı başarıya atıfta bulunarak ‘Barbenheimer etkisi’ni yaratabileceği yönünde spekülasyonlar vardı. Ancak ‘Glicked’ (Gladyatör 2 ve Wicked’ın karışımı) olarak anılan filmler, Barbie (162 milyon dolar) ve Oppenheimer (82,5 milyon dolar) gibi ABD içi gişe hasılatlarına ulaşamasa da iyi bir performans gösterdi.

Erivo’nun yeşil tenli Elphaba’yı ve Grande’nin pembe seven eşi Galinda’yı (diğer adıyla Glinda the Good) canlandırdığı Wicked, eleştirmenlerden özellikle oyuncu performansıyla övgü topladı.

Uyarlamanın ikinci bölümünün Kasım 2025’te yayınlanması planlanıyor.