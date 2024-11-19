Gladyatör 2, uluslararası arenada iyi bir başlangıç yaptı

Gladyatör 2, uluslararası gişede 87 milyon dolar ( 2 milyar 958 milyon lira) hasılatla iyi bir başlangıç yaptı.

Paramount Pictures

Ridley Scott’ın merakla beklenen devam filmi ‘Gladyatör 2’, 63 pazarda 87 milyon dolar (Yaklaşık 3 Trilyon TL) hasılat elde ederek uluslararası gişede oldukça iyi bir açılış yaptı.

Scott’ın 2000 Oscar ödüllü destanının devamı, Paramount Pictures için yeni bir rekor kırarak stüdyonun en büyük uluslararası ‘R dereceli’ açılış hafta sonu rekorunu kırdı.

Ayrıca film, Scott’ın kariyerindeki en iyi yurtdışı çıkışı olarak değerlendiriliyor ve ‘The Martian’ ve ‘Gladyatör ’ gibi önceki hitlerini geride bırakıyor.

Imax, filmin açılış başarısına önemli katkıda bulunarak 453 salondan 7 milyon dolar kazandı ve bu, filmi şirketin 2024’teki en iyi üç uluslararası çıkışından biri yaptı. Britanya, 722 lokasyondan elde edilen 11,4 milyon dolarla başı çekerken, onu 729 lokasyondan elde edilen 10,3 milyon dolarla Fransa izledi.

İspanya, 411 salondan 5,6 milyon dolar katkıda bulunurken, Avustralya ve Meksika sırasıyla 5 milyon dolar ve 4,7 milyon dolar getirdi.

Film şimdilik Rotten Tomatoes’da yüzde 75’lik bir reyting elde ederek karışık eleştiriler aldı. Eleştirmenler filmin ihtişamını övse de, selefinin duygusal ve sinematik etkisine ulaşamadığına dikkat çekiyor.

Devam filmi, orijinalinden yirmi yıl sonrasını konu alıyor ve İmparator Commodus’un (İlk filmde Joaquin Phoenix tarafından canlandırılmıştı.) yeğeni Lucius’un (Paul Mescal) Roma’yı eski ihtişamına kavuşturmaya çalışmasını konu alıyor.

Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington’ın başrollerini paylaştığı ‘Gladyatör 2’, 22 Kasım’da Amerika’da, Universal’ın merakla beklenen ‘Wicked’ müzikal uyarlamasıyla aynı gün gösterilecek ve zorlu bir rekabete girecek.