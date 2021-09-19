WhatsApp’tan grup sohbetleri için yeni özellik

Popüler mesajlaşma ve arama platformu WhatsApp, iOS için yayınladığı güncellemeyle gruplara yeni bir özellik ekledi.
WhatsApp artık grup simgesine fotoğrafın dışında emoji ve çıkartma da eklenebilmesine olanak sağlayacak.
‘Grup simgesi editörü‘, adı verilen özellik iOS Beta kullanıcıları için yayınlandı.
WhatsApp’ın ‘2.21.190.11‘ sürümüne güncelleyen kullanıcılar bu özelliği deneyimleyebilecek.
Özelliğin herkese ulaşması 24 saati bulacak.
Android kullanıcıları ise güncellemeyi önümüzdeki haftalarda kullanabilecek.