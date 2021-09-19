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Yaramazlara biraz batar!

WhatsApp’tan grup sohbetleri için yeni özellik

Popüler mesajlaşma ve arama platformu WhatsApp, iOS için yayınladığı güncellemeyle gruplara yeni bir özellik ekledi.

Fotoğraf: AA

WhatsApp artık grup simgesine fotoğrafın dışında emoji ve çıkartma da eklenebilmesine olanak sağlayacak.


Grup simgesi editörü‘, adı verilen özellik iOS Beta kullanıcıları için yayınlandı.

WhatsApp’ın ‘2.21.190.11‘ sürümüne güncelleyen kullanıcılar bu özelliği deneyimleyebilecek.

Özelliğin herkese ulaşması 24 saati bulacak.

Android kullanıcıları ise güncellemeyi önümüzdeki haftalarda kullanabilecek.

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