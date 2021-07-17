Diken

Yaramazlara biraz batar!

WhatsApp’ta yeni özellik: Telefonsuz mesajlaşma mümkün olacak

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, telefon olmadan başka cihazlardan mesajlaşmaya olanak veren yeni bir özelliğini test ediyor.

Fotoğraf: AA

Mevcut durumda mesaj göndermek ve almak için WhatsApp masaüstü ve web uygulamasının kullanıcının telefonuna bağlı olması gerekiyor.


Yeni özellik sayesinde kullanıcıların telefonu kapalı ya da şarjı bitmiş dahi olsa mesajlaşabilecek. Bilgisayar ve tabletin dahil olduğu dört cihaz birlikte kullanılabilecek.

Yeni özellik önce beta sürümüyle küçük bir grup üzerinde denenecek. Ardından gerekli geliştirmeler yapılarak herkesin kullanımına sunulacak.

Gönderilen içeriğin yalnızca gönderen ve iletişim kurulan kişi tarafından görülmesini sağlayan uçtan uça şifreleme teknolojisi yeni sistemde de kullanılacak.

SON HABERLER

Anıtkabir beton duvarla mı örülüyor?

Anıtkabir Koruma Alanı sınırında bulunan araziye ilişkin imar değişikliğiyle yapılaşmanın önünün açılması bölge sakinleri ile Çankaya ve büyükşehir belediyelerini karşı karşıya getirdi. Diken’e konuşun Anıtpark Forum gönüllüsü Tülin Yıldırım “Bölge rant alanına açılmış olacak. Böyle olması durumunda Anıtkabir çevresi beton duvarlarla örülecek” dedi. Büyükşehir, söz konusu imar değişikliğinin Mansur Yavaş döneminde yapılmadığını belirterek topu Melih Gökçek’e attı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise yönetimde olduğu sürece Anıtkabir’in etrafının imara açılmayacağını söyledi.

Erkekler itiraf etti: Karım bilmiyor…

“Mutlu bir evliliğin sırrı nedir” diye sorulduğunda birbirinden farklı yanıtlar alınabilir. Karı-kocanın birbirinden bir şeyleri, üstelik önemli, hayati şeyleri gizlemesi ise ortaya çıktığında birçok evliliği çatırdatır. Kimlik gizlenerek ‘itiraf yapılan’ uygulama ‘Whisper’a (fısılda) bakılırsa sırrı olan erkek çok!

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ düzeni devam ediyor: ‘Mücadeleyi sürdüreceğiz’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak tarihe geçen Prof.Dr.Melih Bulu yine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Ancak hem akademisyenler hem de öğrenciler direnişine devam ediyor. Direnişin 194’üncü gününde 133’üncü kez rektörlük binasına dönen akademisyenler kayyım düzeni değişene kadar direnişe devam edeceklerini söyledi: “Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanları olarak, Türkiye’deki tüm üniversiteler için, demokratik ve özgür akademi ideali adına yürüttüğümüz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Üniversitelerde rektör belirleme süreçlerinin demokratik yollarla gerçekleşmesi için akademik ve hukuki düzlemde yaptığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

DSÖ’den Covid-19’un kökenine dair ‘açıklama’: Laboratuvarda kazalar olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un kökenine ilişkin soruşturmaların ikinci evresinde, Çin’i daha fazla iş birliği yapmaya çağırırdı. DSÖ’nün en üst düzey yöneticisi olan Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Covid-19’un laboratuvardan çıkma ihtimalini yok saymak için henüz erken olduğunu söyleyerek “Ben de laboratuvarda çalıştım, kazalar olabilir. Bunlar yaygın” dedi.

Bahçeli AYM’ye ağzına geleni söyledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi’nin, HDP’li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir” dedi.