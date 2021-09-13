WhatsApp’tan sesli mesajları yazıya dökecek yeni özellik

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın kullanıcıların birbirlerine gönderdiği ses kayıtlarını metin haline dönüştürebilen yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

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WhatsApp’a gelecek özellikleri önceden keşfetmesiyle bilinen WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan özellik, Apple’ın iOS ekosisteminde kullanıma sunduğu özel bir uygulama programlama arayüzünü (API) kullanıyor.

Sesleri metin haline dönüştürmeye yarayan bu API’yla müsait olmayan durumlarda da sesli mesajların rahatça okunabilmesi amaçlanıyor.

Özellik şimdilik yalnızca iOS’a özel olacak. Ancak WhatsApp geliştiricilerinin benzer bir çalışmayı Android ekosistemi için de gerçekleştireceği ve söz konusu özelliğin bir süre sonra Android’e de geleceği düşünülüyor.

Özelliğin kısa bir süre içerisinde önce beta sürüm kapsamında ‘Test Flight‘ kullanıcılarına ulaştırılması, sonra da tüm iPhone sahiplerine sunulması bekleniyor.