WhatsApp’ta sesli mesajlar için yeni güncelleme yolda

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatApp sesli mesaj özelliği için yeni bir güncelleme yapıyor.

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WhatsApp‘ta şu anda sesli mesajları dinleyebilmek için sohbet penceresini açık tutmak gerekli. Sohbetten çıkıldığı anda mesaj da kesiliyor.

Wabetainfo’da yer alan habere göre, yeni güncellemeyle bir sesli mesaj dinlenmeye başlandığında başka bir sohbet penceresine geçiş yapabilmek mümkün olacak.

Ayrıca sohbetten çıkıldığında sesli mesaj görünür halde üst alana sabitlenecek ve bu arada diğer mesajlara yanıt verilebilecek.

Üst alanda sesli mesajı gönderen kullanıcının profil fotoğrafı ve adının yanı sıra mesaj için duraklat ve oynat butonları da olacak.

Özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğu ve iOS ve Android sürümlerinde henüz mevcut olmadığı belirtiliyor.

Beta testlerde sorun yaşanmaması halinde bu özelliğin kısa süre içinde her iki platformda yerini alması bekleniyor.