Milyonlarca kişinin iletişim kurduğu WhatsApp’ta erişim sorunu yaşanıyor.

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WhatsApp’ın hem mobil hem de masaüstü versiyonunda mesajlar gönderilmiyor.

Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor.

Konuya dair bir açıklama da gelmedi.