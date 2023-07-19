Milyonlarca kişinin iletişim kurduğu WhatsApp’ta erişim sorunu yaşanıyor.
WhatsApp’ın hem mobil hem de masaüstü versiyonunda mesajlar gönderilmiyor.
Sorunun kaynağı henüz bilinmiyor.
Konuya dair bir açıklama da gelmedi.
Yaramazlara biraz batar!
Milyonlarca kişinin iletişim kurduğu WhatsApp’ta erişim sorunu yaşanıyor.
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