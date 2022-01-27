WeTransfer, ‘halka transfer’i durdurdu

Halka arz olacağını açıklayan Hollanda merkezli dosya paylaşım platformu WeTransfer, piyasadaki oynaklık ve teknoloji hisselerindeki düşüş nedeniyle halka arz kararını geri çektiğini açıkladı.

Fotoğraf: Wetransfer

Şirket ilk etapta finansman hedefini yüzde 20 düşürerek 125 milyon euro olarak revize etmişti. Teklif edilen halka arzla birlikte şirketin değerini 716 milyon euroya ulaşmıştı.

Şirketin açıklamasında 12 Ocak’ta duyurulan kararın ‘piyasalardaki oynaklık’ nedeniyle geri çekildiği belirtildi.

BloombergHT’nin aktardığına göre Legal & General Investment Management fon yöneticisi Gavin Launder, piyasa koşullarının söz konusu halka arza katılmamalarında kısmen etkili olduğunu kaydetti. Launder halka arzla ilgili endişelerinde ‘şirketin giriş için herhangi bir engele sahip olmaması ve Google ve Amazon.com Inc. gibi bulut altyapısına sahip firmaların sektöre girme ihtimalinin‘ etkili olduğunu belirti.

Bloomberg’e konuşan bir kaynak şirketin birçok olasılığı değerlendirdiğini, ileri tarihte halka arz ya da birleşme/satın alma gibi seçeneklerin devre dışı olmadığını söyledi.

Hali hazırda değerleme beklentilerini revize eden WeTransfer 1 milyar dolara ulaşan startuplar için kullanılan ‘Unicorn’ unvanını elde etme şansını kaçırdı. Şirketin ortaklarından Irena Goldenberg’in açıklamasında halka arz iptal kararının, hisselerinin bir kısmını satmayı planlayan Highland Europe Technology ve HPE Institutional şirketlerinin uzun dönemli ortak kalma planlarında değişiklik yaratmadığını belirtti.