WCK: İsrail yardım konvoyumuzu kasıtlı vurdu

İsrail ordusunun saldırısında yedi çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (WCK) saldırının kasıtlı olduğunu açıkladı.

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İsrail’in Kanal 12 televizyonuna gözyaşları içinde konuşan WCK kurucusu İspanyol şef Jose Andres, yardım konvoyunu hedef alan hava saldırısının ‘talihsiz bir hata’ olmadığını söyledi:

“Bu aslında hareketleri İsrail ordusundaki herkes tarafından bilinen, açıkça işaretlenmiş araçlara yönelik doğrudan bir saldırıydı.”

Andres, konvoyun Gazze’de İsrail ordusunun kontrolündeki ve ordunun uzun aramalarına tabi tutulmaksızın kimsenin içeri girişinin mümkün olmadığı bir bölgede hedef alındığını belirtti.