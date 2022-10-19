Washington Post: ABD ordusundan emekli üst düzey askerler BAE’ye hizmet verdi

ABD merkezli Washington Post gazetesinin aktardığına göre son yedi yılda ABD ordusundan emekli üst düzey 280 asker, Birleşik Arap Emirlikleri adına (BAE) çalışmak için federal makamlardan izin aldı.

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Washington Post (WP), Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında edindiği belgelerle BAE’ye askeri danışmanlık hizmeti veren ABD ordusundan emekli generallerle ilgili bir araştırma dizisi yayımladı.

AA’nın haberine göre araştırmada, aralarında dört yıldız generallerin de bulunduğu 280 üst düzey emekli askerin BAE’ye askeri danışmanlık yaptığı, ABD ordusunda 20 yıldan az görev yapmış olanların yabancı işlere girmek için federal izin zorunluluğu bulunmadığından bu rakamın kayıtlarda görünenden yüzlerce daha fazla olabileceğine dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığının (Pentagon) konuya ilişkin WP’ye yazılı açıklamasında, emekli askerlerin yabancı ülkeler için iş başvurularının ‘ABD’nin dış ilişkilerini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğine’ göre değerlendirildiği belirtildi.

Pilot eğitiminden siber danışmanlığına

Söz konusu başvuruların stratejik danışmanlık uçak mekaniği, pilot eğitimi, insansız hava araçları operatörlüğü, füze savunma uzmanlığı, topçu eğitmenliği, radar uzmanlığı, siber güvenlik danışmanlığı, lojistik planlamacılık ve bakım süpervizörleri alanında hizmet vermek için yapıldığı kaydedildi.

Araştırmada belgelere göre, emekli askerlerin yıllık maaşlarının 325 bin dolardan başladığı, maaşlara ek olarak da 55 bin dolar civarında konut ve seyahat masraflarının karşılandığı bilgisi paylaşıldı.

Özel beceri ve ileri derecelere sahip emekli askerlerin BAE’deki devlet birimlerinde veya özel şirketlerdeki hizmetleri karşılığı yıllık kazancınınsa yedi haneli rakamı geçebildiği belirtildi.

Eski savunma bakanı bile çalışmış

WP tarafından edinilen belgelerde, BAE için askeri danışman olarak çalışmış olanlar arasında Orta Doğu’daki ABD savaşlarına damgasını vuran generallerin de bulunduğu, bunlar arasında en dikkat çeken ismin, eski başkan Donald Trump yönetiminde savunma bakanı olmadan önce BAE’nin askeri danışmanı olan emekli Deniz Korgeneral Jim Mattis’in olduğu kaydedildi.

Kayıtlara göre Mattis’in, emekli olduktan iki yıl sonra Haziran 2015’te BAE’de ‘askeri danışman’ olarak çalışmak için Dışişleri Bakanlığına başvurduğu, Trump yönetiminde Ocak 2017’de Savunma bakanlığı görevine başlayana kadar bu süre zarfında ne kadar BAE için çalıştığınınsa bilinmediği ifade edildi.

ABD ordusundan emekli üst düzey askerlerin uzmanlık ve deneyimlerini, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın rızasıyla küçük ama petrol zengini ülkenin hizmetine sunması sonucu BAE’nin bölgedeki en güçlü ordulardan birini inşa ettiği öne sürüldü.

Eleştirilere dikkat çekildi

ABD’li üst düzey emekli askerlerin danışmanlık hizmetlerinin, ABD ulusal çıkarları için bir kazanım gibi görünse de diğer yandan BAE’nin, Yemen ve Libya gibi ülkelerde iç savaşı alevlendiren askeri faaliyetlerinin ABD Kongresi’nde ve insan hakları grupları arasında eleştirilere neden olduğu vurgulandı.

Gazetenin ilgili yazı dizisinde, önceki gün de 15 ABD general ve amiralinin, 2018’de gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinde rolü olduğu ABD istihbaratı tarafından doğrulanan Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın emri altındaki Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’nda danışman olarak çalıştığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan’ın ücretli danışmanları arasında eski ABD başkanı Barack Obama’nın ulusal güvenlik danışmanı emekli General James L. Jones ve yine Obama ile eski başkan George W. Bush yönetimindeki Ulusal Güvenlik Teşkilatını yöneten emekli General Keith Alexander’ın da yer aldığı kaydedilmişti.