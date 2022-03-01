Warner Bros, Disney ve Sony, filmlerinin Rusya’daki gösterimini durdurdu

Warner Bros, Disney ve Sony’nin yayımladığı filmler Ukrayna’yı işgal eden Rusya’da gösterime girmeyecek.

Fotoğraf: Disney/Pixar

Bu ‘The Batman’, ‘Turning Red’ ve ‘Morbius‘ filmlerinin ülkede planlandığı tarihte gösterime girmeyeceği anlamına geliyor.

Ukrayna’da devam eden şiddetli çatışmalar ve Rus bombardımanı onlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, yerinden edilen Ukraynalılarla ilgili kriz de devam ediyor. Rusya’yı ekonomik olarak cezalandırmanın yollarını arayan ABD ve müttefikleri, Putin’in kendisi de dahil Rusya’nın önde gelen şirketlerine, oligarklarına ve yetkililerine yaptırımlar uygulamaya başladı. Shell, BP ve Norveçli Equinor şirketleri, Rusya’dan çekileceklerini açıklarken, ExxonMobil ve TotalEnergies gibi Rus petrol ve doğalgaz projelerinde hisse sahibi diğer Batılı şirketler üzerinde çekilmeleri için baskı oluştu.

Yılın en merakla beklenen filmleri arasında yer alan ,’The Batman’in Rusya’da cuma günü vizyona girmesi planlanıyordu. Filmin yapım şirketi sözcüsü “Ukrayna’daki insani krizin ışığında WarnerMedia Rusya’da ‘The Batman’ filminin gösterimini durduruyor” dedi.

Disney de ‘trajik insani kriz‘ nedeniyle Pixar animasyonu ‘Turning Red‘in Rusya’daki sinema salonlarında gösterilmeyeceğini açıkladı. Eğlence devi ayrıca acil ve insani yardım için sivil toplum örgütlerine destek sağlayacağını belirtti.

Sony de insani krize dikkat çekerek Marvel uyarlaması ‘Morbius’u Rusya’da gösterime sokmayacağını duyurdu.