‘Vurgun yaptığı’ iddia edilen HRD Antwerp’ten açıklama

Dünyanın en büyük iki pırlanta değerlendirme ve derecelendirme kuruluşundan biri olan HRD Antwerp’in İstanbul ofisi Cumhuriyet gazetesindeki bir haberde yer alan yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklama yaptı: “Haberdeki iddialar bir sokak atışmasında kullanılabilecek şekilde herhangi bir delil, bilgi, belge içermemektedir. Kimin iddia ettiği bile belli değildir.”

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Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberinde İstanbul’daki ofisin kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş olduğuna dair sertifika verdiği genel merkezin durumu fark etmesi üzerine ofis kapatıldığı iddia edilmişti.

Şirketin açıklamasında söz konusu haber metninde ‘bir haberde bulunması gereken hiçbir özelliğin bulunmadığı’ kaydedilerek, şunlar ifade edildi: “Pek çok değerli gazetecinin yetiştiği, adeta bir okul olan Cumhuriyet gazetesinde böyle bir metnin haber yerine konarak yayınlanmasını ve bu metni haber diye alıntı yaparak yayınlayan herkesi haberciliğini sorgulamaya davet ediyoruz. Bu haliyle bu metin planlı bir saldırı, iftira kampanyasının parçasıdır. HRD İstanbul olarak bu karalama kampanyasının arkasındakilerle yasal haklarımızı kullanarak hesaplaşacağız.

Haberdeki iddialar bir sokak atışmasında kullanılabilecek şekilde herhangi bir delil, bilgi, belge içermemektedir. Kimin iddia ettiği bile belli değildir. Kaldı ki gazeteciler kendilerine ulaşan iddiaların doğruluğunu araştırmakla mükelleftirler. Bir iddia en az iki yerden teyit edilmeli, iddiaya muhatap olan kişi ya da kuruluşların da iddiayla ilgili görüşü alınmalıdır.”

‘Yasal süreç başlatıldı’

Açıklamada, ‘iddiaların asılsız olduğu, tüm sertifika ve raporların arkasında olunduğu’ belirtilerek, şöyle devam edildi: “Bugün medyada giderek yayılan metni yazan ve yayınlayan kişi ve kuruluşlar hakkında yasal süreci başlattığımızı ilan etmek istiyoruz. Cumhuriyet gazetesi ve bu gazetede yayınlanan metni alıntı yaparken HRD görüşüne yer vermeyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında yasal haklarımızı kullanacağımızı duyuruyoruz. Türk basını, Türkiye’nin gururu olan kuyumculuk sektörünü, HRD Antwerp üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan manipülasyonlara kurban etmemelidir.”