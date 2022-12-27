Vural Avar hakkındaki ‘özel af’ tartışmasında bakanlıktan açıklama: 16 Aralık’ta başvurdu

Adalet Bakanlığı, cezaevinde hayatını kaybeden 28 Şubat hükümlüsü Vural Avar hakkında bir açıklama daha geldi. Avar’ın cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan özel af için başvurduğu öne sürüldü.

Vural Avar (Fotoğraf: Euronews)

Demans hastası emekli korgeneral Vural Avar’ın cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel af yetkisini kullanmak istediğini fakat Avar’ın başta bunu kabul etmediğini, yaşamını yitirmeden kısa süre önce başvurduğunu söylemişti.

Bozdağ’ın bu açıklaması Vural Avar’ın kardeşi Mehmet Ünal Avar tarafından yalanlanmıştı. Avar’ın avukatı Ümit Kara da “Cumhurbaşkanının özel af yetkisiyle ilgili bir başvurumuz olmadı” demişti.

Bunun ardından Adalet Bakanlığı yazılı bir açıklama paylaşarak, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında ‘Hükümlü Vural Avar ceza infaz kurumunda vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan özel af yetkisine müracaat etmedi’ şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Hükümlü Vural Avar, 16 Aralık 2022 tarihli dilekçesi ile Anayasanın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunmuş ve bu dilekçe derhal işleme konulmuştur.“