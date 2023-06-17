Volkswagen, yaklaşık yüzde 4 zam yaptı. Bu, Volkswagen’ın hazirandaki üçüncü zammı.

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Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu.

Yaklaşık iki hafta önce Renault, Fiat ve Seat, yüzde 4-5 arasında zam yapmıştı. Öncesinde de 11 otomobil markasında fiyatlar yüzde 10’a yakın artmıştı. Beş gün önce yedi markadan 37 otomobil modeline yüzde 5 ila 21 zam geldiğini duyurulmuştu. Dört gün önce de Skoda’nın dört modeline yüzde 12-13, Ford’un üç modeline yüzde 10 ve Hyundai’nin iki modeline yüzde 8-9 zam gelmişti.

Otomobil fiyatlarındaki zam furyasıysa devam ediyor.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, yeni zamları Twitter hesabından duyurdu.

Buna göre, Volkswagen bu ayki üçüncü zammını yaptı. Haziranın başında yüzde 5-6 arası, 8 Haziran’da da yüzde 7 zam yapan Volkswagen şimdi de yaklaşık yüzde 4’lük bir zam daha yaptı.

Böylelikle, Volkswagen Polo’nun ‘style’ paketinin fiyatı 1 milyon TL’yi geçti.