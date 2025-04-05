Volkswagen 'boykot'u yakın takipteymiş

CHP’nin boykot listesindeki Alman otomotiv devi Volkswagen, Türkiye’deki gelişmeleri ‘yakından takip ettiklerini’ duyurdu.

Fotoğraf: CHP

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar sonrası bazı markalara boykot başlatmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen cumartesi Maltepe’de İmamoğlu için yapılan mitingde Türkiye distribütörü Doğuş Grubu olan Volkswagen’i de boykot listesine eklediklerini açıklamıştı.

Özel, 3 Mart’taysa şunu söylemişti: “Bundan sonra bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz. CHP üyesi Skoda’ya, Volkswagen’e, Audi’ye binmeyecek. Mektup da yazacağım, çok güçlü bir sendikası var Volkswagen’in. Gerekirse ziyarete gideceğim; ‘Türkiye’deki distribütörünüz böyle adamlardır. Siz çok demokratik yönetilen bir yersiniz, yönetiminizde işçiler var. Bunlar basın özgürlüğüne bu kadar aykırı iş yapıyorlar. Değiştir distribütörü’ diyeceğim. İki elim yakalarında.”

Volkswagen’den konuya dair henüz resmi açıklama gelmezken, Alman gazetesi Welt’ten Deniz Yücel, CHP’nin kararını şirkete sordu.

Yücel’in X‘teki paylaşımına göre soru ve yanıtlar şöyle:

Welt: Volkswagen’e ve bünyesindeki Audi ve Skoda markalarına yönelik boykot çağırısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Volkswagen: Türkiye Cumhuriyeti’ndeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mevcut gergin siyasi ortamda tüm halkın meşru menfaatlerinin (tüm halkın meşru talepleri/istedikleri) dikkate alınacağını umuyoruz.

Welt: Boykot, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına bir tepkidir. Bir Alman şirketi olarak başka bir ülkedeki siyasi olayları yorumlamak istemeyeceğinizi tahmin ederim. Ama hukuk güvenliği ticaret ve yatırım için de önemlidir. Sizce, hukukun üstünlüğü ilkesi Türkiye’de ne halde?

Volkswagen: Yargının bağımsızlığı, ekonomik planlama güvenliğinin ve başarılı girişimciliğin önemli bir temeldir. Bu anlamda, Türk hukuk devletine mevcut durumda da çok büyük bir sorumluluk düşer.

Welt: Volkswagen bu mevzuyu Türkiye’deki dağıtım ortağı Doğuş Grubu’yla görüştü mü?

Volkswagen: İthalatçı Doğus Otomotiv’le on yıllara dayanan ticari ilişkimiz bulunmaktadır. Aramızdaki diyalog hakkında bilgi paylaşmayacağımızı lütfen anlayışla karşılayın.