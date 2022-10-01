Voleybol Dünya Şampiyonası: Polonya’yı yenen Türkiye grubu lider tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası’ndaki beşinci maçında Polonya’yı 3-2 yenerek B Grubu’nu lider tamamladı.

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Polonya’nın Gdansk kentinde oynanan müsabakaya iyi başlayan milliler, ilk seti uzun süre üstün götürse de 25-22 galip gelen Polonya, 1-0 öne geçti.

İkinci sette Ebrar Karakurt’un skorer performansıyla rakibine 25-23 üstünlük sağlayan Türkiye, durumu 1-1 yaptı.

Milli takım, başa baş mücadeleye sahne olan üçüncü setin son bölümlerinde etkili bir oyun ortaya koydu. Hande Baladın’ın skora katkısıyla seti 25-22 kazanan milliler, maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

Dördüncü sette Stisiak’la skor üreten Polonya, 25-18 galip gelerek durumu 2-2’ye getirdi.

‘Tie-break’ setini 15-11’le hanesine yazdıran ay-yıldızlılar, maçı 3-2 kazandı ve dört galibiyetle grubu lider bitirdi.

B Grubu’nda ilk dörde giren Türkiye, Tayland, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve C Grubu’nda ilk dört sırayı alan Sırbistan, ABD, Kanada, Almanya, son 16 turuna yükseldi. F Grubu’nda yer alacak söz konusu sekiz takım, ilk dörde girerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.