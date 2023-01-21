Vincent Aboubakar üçüncü kez Beşiktaş’ta

Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımda üçüncü kez forma giyecek.

Fotoğraf: Twitter/Beşiktaş

Siyah-beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’a transfer olan Wout Weghorst’un boşluğunu eski futbolcusu Aboubakar ile doldurdu.

Yeni Transferimiz Vincent Aboubakar Takımımızla Buluştu



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Son olarak Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında oynayan 30 yaşındaki santrfor, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında da Beşiktaş’ta görev almıştı.

Vincent Aboubakar’dan yuvası olarak gördüğü Beşiktaş’taki üçüncü döneminde de beklentiler yüksek. Kamerunlu golcü, toplam 67 maçta 35 gole imza attığı ve üç kupa kazandığı siyah-beyazlı ekipte sergileyeceği performansla adından tekrar söz ettirmeye çalışacak.