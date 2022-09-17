Vietnamlı hacker çift uluslararası otel zincirinin datasını sildi

Hackerlar (bilgisayar korsanları), birçok otelin üst şirketi Intercontinental Hotels Group’a (IHG) önce fidye, olmayınca da ‘eğlence için’ bir siber saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi.

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BBC’nin haberine göre, kendilerini Vietnamlı bir çift olarak tanıtan hackerlar, önce bir fidye yazılımı saldırısı denediklerini, ardından engellendiklerinde büyük miktarda veriyi sildiklerini söylüyorlar.

Çift, Londra Borsası’nın endeksi FTSE 100’e bağlı şirketler grubunun veri tabanına kolay bulunan ve zayıf bir şifre olan ‘Qwerty1234‘ sayesinde eriştiler.

‘Eğlenmek için sildik’

Başlangıçta bir fidye yazılımı yüklemeye çalışan bilgisayar korsanları, şirketin IT ekibinin sunucuları izole etmeye başlamasının ardından “Bu yüzden biz de eğlenmeye karar verdik ve şirket verilerini sildik” dedi.

Bulaştığı bilişim sistemlerinin bilgilerini fidye olarak tutmak için şifreleyen kötü amaçlı yazılımlara ‘fidye yazılımı’ deniyor. Silme saldırısıysa verileri, belgeleri ve dosyaları geri dönüşü olmayan bir şekilde yok eden bir siber saldırı biçimi.

Kendilerine ‘TeaPea’ adını veren bilgisayar korsanları, şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden BBC ile iletişime geçerek hack’i gerçekleştirdiklerine dair kanıt olarak ekran görüntüleri gönderdi. IHG’nin onayladığı görüntüler, şirketin dahili Outlook e-postalarına, Microsoft Teams sohbetlerine ve sunucularına erişim sağlandığını doğruluyor

Britanya merkezli IHG, Holiday Inn, Crowne Plaza ve Regent markaları da dahil olmak üzere dünya çapında 6 bin otel işletiyor.

Otel zinciri sistem bakımında olduğunu söyledi

Geçen hafta Pazartesi günü, müşteriler rezervasyon ve check-in ile ilgili yaygın sorunlar bildirdiler. 24 saat boyunca IHG, sosyal medyadaki şikayetlere şirketin ‘sistem bakımında’ olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Ardından Salı öğleden sonra yatırımcılara saldırıya uğradığını söyledi.

Londra Menkul Kıymetler Borsası’na yapılan resmi bildiride, ‘rezervasyon kanalları ve diğer uygulamalar dünden bu yana önemli ölçüde kesintiye uğradı’ dendi.