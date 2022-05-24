VGM tahsislerinde sıradışı artış: Yarıdan fazlası Diyanet’e

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) 2002–2020 arasında kamu kurumlarıyla vakıf ve derneklere toplam 1332 bina tahsis ettiği belirlendi. Sadece 2020’de bu sayı 1661 olurken 921’i Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edildi.

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Sayıştay’ın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 2020’yi kapsayan raporuna göre, 1661 taşınmaz vakıflara, derneklere ve kamu kurumlarına tahsis edildi.

VGM, bu taşınmazların 921’ini Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis etti. Taşınmazların 258’i vakıflara, 57’si derneklere, 202’si Milli Eğitim Bakanlığı’na, 114’ü belediyelere ve 14’ü üniversitelere tahsis edildi.

Taşınmazların yarısından fazlasının Diyanet’e hangi sebeplerle tahsis edildiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ANKA’dan Şeyma Paşayiğit’in aktardığına göre CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Gök, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen taşınmazların hangi amaçlar için tahsis edildiğini ve güncel kullanım durumlarını, aylık kiralama bedellerini, taşınmazların tahsis amaçlarını ve güncel kullanım durumlarını sordu.

Gök, ayrıca 2002-2020 döneminde vakıf, dernek ve kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazların sayılarını ve hangi amaçla kullanıldıklarının da yanıtını istedi.

Bakan Ersoy’un yanıtında taşınmazların aile ve dini rehberlik bürosu, Kuran kursu, dini ve hayri hizmetler, meşruta, kütüphane, eğitim ve irşat faaliyetleri ve sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılması amacıyla tahsis edildiği yazıldı.

Bu kapsamda 2020’de toplam 1661 taşınmazın tahsis edildiği kaydedildi. 2002-2020 döneminde kamu yararına çalışan derneklere 54, kamu kurumlarına 1278 taşınmazın tahsis edildiğine dikkat çekildi. Hangi binanın hangi amaçla kullanıldığı sorusuysa yanıtsız kaldı.

20 katın üstüne çıktı

Gök, tabloda ‘dengesizlik’ olduğunu anlattı: “18 yılda bin 332 taşınmaz tahsis eden Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sadece 2020’de 921’i Diyanet İşleri Başkanlığı’na olmak üzere yaptığı 1661 taşınmaz tahsisinin detaylarının açıklaması gerekmektedir.

2002-2020 döneminde yılda ortalama 74 taşınmaz tahsis edilirken sadece 2020’de bu sayı 20 katın üzerine çıkmış. Kamusal hizmetleri yurttaşlarımıza sağlamakla yükümlü olan Vakıflar Genel Müdürlüğü söz konusu taşınmazların her birinin güncel kullanım durumlarını ve kiralama bedellerini kamusal şeffaflık ilkesine uygun olarak kamuoyu ile paylaşmak zorunda.”