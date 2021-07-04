Veysel Ulusoy: Bildiğimiz gerçek, zamların yağmurdan doluya evrildiği

Yarın haziran ayı enflasyonu açıklanacak (…) en az yüzde 2 olarak gerçekleşeceğini bekliyor piyasalar.

Böyle mi olacak bilemeyiz, ama bildiğimiz gerçek zamların yağmurdan doluya evrildiğidir. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) enflasyon oranı bize bu gerçeği tüm çıplaklığı ile gösteriyor zaten.

ENAGrup’un yarın açıklayacağı aylık ve altı aylık enflasyon oranı ile emekli ve çalışanlara ne kadar ücret/maaş artışının yapılması gerektiğini de vurgulayacağız.

Bilinmesi gereken, satın alma gücünü yükseğe taşıyamayan ekonomilerde başarı ya sahtedir ya da yönlü, belirli bir grup içindir.

Güzel ülkemde olduğu gibi.

Veysel Ulusoy’un yazısı