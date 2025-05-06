Vergi kaçırma davasında uzlaşma: Credit Suisse, ABD'ye 511 milyon dolar ödeyecek

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ‘vergi kaçırma davası’nda ABD’yle uzlaştı.

Banka bünyesindeki Credit Suisse, ABD’ye 511 milyon dolar (yaklaşık 19,7 milyar lira) ceza ödeyecek.

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Credit Suisse servet sahibi Amerikalıların 2014’te vergi kaçırmasına yardım etmekle suçlanıyordu.

2023’te bankayı satın alan UBS, Credit Suisse’in uzlaşmak için 511 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiğini duyurdu.

Açıklamada UBS’in söz konusu davaya dahil olmadığı bildirildi.

Credit Suisse, 2014’te de Amerikalıların yıllarca vergi kaçırmasına yardım etmekten suçlu bulunmuş, 2,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.