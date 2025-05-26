Venezuela seçimlerinde kazanan Maduro'nun partisi: 'Son derece şeffaf'

Venezuela parlamento ve bölgesel seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun liderliğindeki hükümet koalisyonu Büyük Vatansever Kutup (GPP) kazandı.

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Ulusal seçim konseyinin (CNE) ilk verilerine göre GPP, oyların yüzde 82,68’ini elde etti.

Buna göre Ulusal Meclis’teki (AN) sandalyelerin çoğunluğunu kazanan GPP, aynı zamanda 24 eyalet valiliğinden 23’ünü de kazandı.

Sandığa katılım oranının yüzde 42,6 olduğu seçimlerde ana muhalefet kolasiyonu Demokratik İttifak, oyların yüzde 6,25’ini aldı. Alianza UNTC yüzde 5,18 ve Alianza Fuerza Vecinal’sa yüzde 2,57’de kaldı.

‘Dünyanın en iyi seçim sistemi Venezuela’da’

CNE Başkanı Elvis Amoroso seçim sürecinin ‘son derece şeffaf’ şekilde tamamlandığını belirterek şöyle konuştu:

“Dünyanın en iyi seçim sisteminin bulunduğu ülkede CNE’yi destekleyen uluslararası gözlemcilere teşekkür ediyoruz. Venezuela, dünyaya bir örnektir ve CNE’nin gücünü bir kez daha gösterdik.”

Ülkede 21 milyonu aşkın kayıtlı seçmen, 2026-2031 döneminde görev yapacak 24 eyalet valisi, AN’deki 285 milletvekiliyle 260 bölgesel meclis üyesini belirlemek için dün oy kullandı.