Venedik’te tarihi yapının üzerinde piknik Alman turistlere pahalıya mal oldu

Venedik’te 300 yıllık tarihi bir yapının üzerinde piknik yapan Alman turistlere para cezası verildi.

İtalya’nın Venedik kentinde bir kuyu başı Fotoğraf: Tripadvisor

Campo Zaccaria yakınlarındaki meydanda sandalyeleriyle yayılan grup 18’inci yüzyıldan kalma bir kuyu başının üzerine masa örtüsü serdi ve piknik yapmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis dört kişiye 1050’şer avroluk ceza kesti.

Şehrin emniyet müdürü Marco Agostini “Bunun normal bir davranış olduğunu düşünmüş olabilirler ama Venedik’ye 300 yıllık bir kuyu başının üzerinde de yemek yiyemezsiniz. Konuyla ilgili hemen ihbar aldık” dedi.