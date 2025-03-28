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Yaramazlara biraz batar!

Veli Saçılık'a ev hapsi

İnsan hakları aktivisti Veli Saçılık’a eylemleri yönettiği gerekçesiyle iki ay ev hapsi verildi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), insan hakları savunucusu Veli Saçılık’ın X hesabına 23 Mart’ta erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.


Saçılık’ın gözaltına alındığını eşi Neylan Yılmaz dün duyurmuştu: “Evimiz basıldı Veli’yi (Saçılık) gözaltına aldılar.”

Saçılık’a eylemleri yönettiği gerekçesiyle iki ay ev hapsi verildi.

İFÖD: Erk Acarer ve Veli Saçılık’ın X hesabına erişim engeli

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