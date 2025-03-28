Veli Saçılık'a ev hapsi

İnsan hakları aktivisti Veli Saçılık’a eylemleri yönettiği gerekçesiyle iki ay ev hapsi verildi.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD), insan hakları savunucusu Veli Saçılık’ın X hesabına 23 Mart’ta erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Saçılık’ın gözaltına alındığını eşi Neylan Yılmaz dün duyurmuştu: “Evimiz basıldı Veli’yi (Saçılık) gözaltına aldılar.”

Saçılık’a eylemleri yönettiği gerekçesiyle iki ay ev hapsi verildi.

Gece ev baskınıyla gözaltına alınmıştım. Hiçbir delil olmadan süren eylemleri yönettiğim iddiasıyla iki ay ev hapsi koşuluyla (hiç savcı-hakim yüzü görmeden) “serbest” bırakıldım. Benimle birlikte mahkemeye çıkarılan üç kişi tutuklandı.

Susmamızı istiyorlar ama asla susmayacağız.