Vekil seçilen bakanların ‘bir kısmı’, istifa edip görevine dönecekmiş

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, milletvekili seçilen 16 bakanın ‘bir kısmı’nın, vekillikten istifa ederek görevine döneceğini yazdı.

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AKP mevcut bakanların çoğunu milletvekili adayı göstermişti. Özellikle deprem bölgelerinden aday gösterilen bakanlarla AKP, kaybolan desteği geri kazanmayı amaçlamıştı.

Seçimler sonrası Erdoğan’ın kabinesinden 16 isim, milletvekili seçilerek Meclis’e girmeye hak kazandı.

Selvi, bakanların bir kısmının vekillikten istifa ederek görevlerine döneceğini yazdı: ”Milletvekili yemini edene kadar bakanlık görevine devam edecekler. Çünkü Meclis toplanıp yemin ederlerse bakanlık görevinden istifa etmeleri gerekecek. Erdoğan ikinci turu kazanırsa, seçimler yapıldıktan sonra Meclis toplanırsa milletvekili yemini etseler dahi aralarında bakan olacaklar daha sonra milletvekilliğinden istifa edip bakanlık görevine dönecekler. Bakanların tamamının değil ama bir kısmının yeniden bakanlık görevine dönmesi bekleniyor.”