Vekil seçilemeyen Mehmet Aslantuğ: Yolculuk sürecek 

Muğla’da Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili adayı olup seçilemeyen oyuncu Mehmet Aslantuğ, ‘mücadele yolculuğunun sürdüğünü’ söyledi.

Mehmet Aslantuğ vekil seçilemedi. (Twitter)

Aslantuğ’u aday gösteren TİP Muğla’da Anadolu Ajansı’nın verilerine göre yüzde 5,65 puan alarak vekil çıkaramadı. Seçimi vekillik için en yakın rakibinin en az 11 puan gerisinde tamamlayan Aslantuğ Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“Kendimize açıklayacak kelimelerimiz yoksa eğer, hayatı anlamak da zorlaşıyor. Önemli olmaya değil, değerli olmaya dair yolculuk içindeyiz. Bir sınırı/sonu da yok elbette. Sanatın siperliğine itirazım vardı, gereğini yapmaya çalıştım. An itibarıyla da ‘Sanatta kendini değil, kendinde sanatı sevmeye çalışanlarla bu ömrü tamamlarım. Gönlünü, pusulasını açan herkese, tanıdığı sevdiği yerden bin selam olsun.’”