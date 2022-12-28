Vedat Milor’un ‘Dünyanın en iyi mutfağı’ anketi sonuçlandı: Türkiye birinci!

Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor, TasteAtlas sitesinin ‘Dünyanın en iyi mutfağı’ anketine karşı kendi anketini yapmıştı. Anketten yüzde 79.6’yla Türkiye birinci çıktı. Peki bu anket nereden çıktı?

Dünyanın en iyi mutfağı nasıl belirlenmeli? Fotoğraf: Pexels/Polina Tankilevitch

Vedat Milor dün Twitter hesabından bir anket başlatarak sordu: Sizce dünyanın en iyi mutfağı hangisi? Türkiye mi, Yunanistan mı, Suriye mi, Ermenistan mı?

Bugün de sonuçları açıkladı: Birinci oyların yüzde 79.6’sını alan Türkiye oldu. Onu yüzde 9.5’la Yunanistan, yüzde 6.1’le Suriye, yüzde 4.8’le Ermenistan izledi.

Anketi neden yaptı?

Milor’un anketi ‘ciddiye almamamız’ için yaptı ve yayımladı. Asıl amacı TasteAtlas adlı web sitesinin geçen hafta yayımladığı ‘Dünyanın en iyi mutfağı’ anketini eleştirmekti.

“Yabancı bir site dünyanın en iyi mutfakları diye çok kötü bir liste hazırlamıştı. Böyle bir liste mutlaka tarafsız ve bağımsız bir oylama ile hazırlanmalı. İsterseniz hemen iyi bir örneğini ortaya koyalım” diyerek kendi anketini yapan Vedat Milor şöyle diyor:

“Böyle arada restoranlarla ve yemeklerle ilgili saçma sapan listeler gündeme geliyor. Nasıl bir metodoloji izlediği ya da kimin oy verdiği belli değil. Tek fonksiyonu sahip olduğumuz kompleksleri gün yüzüne çıkarmak. Kaale almayın, meşruiyet kazandırmayın bu zırvalara…”