‘Dünyanın En iyi Mutfakları’ listesini bu yıl da kimse beğenmedi

Taste Atlas sitesinin ‘Dünyanın En iyi Mutfakları’ listesi, her sene olduğu gibi bu yıl da beğenilmedi.

Bu seneki listede İtalya ilk sırayı alırken, Yunanistan ikinci, İspanya üçüncü oldu.

Liste: Taste Atlas

Türkiye’nin yedinci sırada olduğu listeye farklı ülkelerden sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

hollandalılar fıstık ezmesi peynir ekmek ve bitterballen ile bosna ve lübnan'ı geçmenin haksız gururunu yaşıyor https://t.co/aKxZtgwGPm — hande (@sobozzy) December 24, 2022

Tayland’ın 30. sırada yer almasından, İsrail’in listede dahi olmamasından dolayı ne kadar uyduruk bir sıralama olduğunu anlıyoruz. https://t.co/vFBVnONTrZ — SE (@selonizm) December 24, 2022

Liste Bayern’de falan mı hazırlandı, Almanya nasıl 15? 👀 https://t.co/HXaOllZ62Y — Dr. Müslüm Fincan (@mefeceofficial) December 23, 2022

How can there be so much injustice in the world? pic.twitter.com/qzlGAcRI33 — Faysal Itani (@faysalitani) December 23, 2022

Which one is your favorite?

Full top 95 list: https://t.co/194Xj0ZMZ4 pic.twitter.com/v4uYHnGzGD — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 22, 2022

Türk mutfağı geçen sene 17’inci sıradaydı. Liste, siteye giren kullanıcıların oyları tarafından belirleniyor.

Site gelen tepkilere şu yanıtı verdi: ”Her sene bunu yaşıyoruz. Listeyi yayınladığımızda insanlar bize kızıyor hatta büyükelçiliklerden aranıyoruz. Bununla yaşamayı öğrendik. Ama yöntemimizi hatırlatalım. Yerel yemeklere odaklanmış bir siteyiz. Veri tabanımızda 15 binden fazla yemek var. Yıl sonunda da en çok puan alan ülkelerin listesini yayınlıyoruz. Bunlar gerçek insanların oyları. Lütfen bizden nefret etmeyin, sadece sayıyoruz”.