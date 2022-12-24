‘Dünyanın En iyi Mutfakları’ listesini bu yıl da kimse beğenmedi

Taste Atlas sitesinin ‘Dünyanın En iyi Mutfakları’ listesi, her sene olduğu gibi bu yıl da beğenilmedi.
Bu seneki listede İtalya ilk sırayı alırken, Yunanistan ikinci, İspanya üçüncü oldu.
Türkiye’nin yedinci sırada olduğu listeye farklı ülkelerden sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
Türk mutfağı geçen sene 17’inci sıradaydı. Liste, siteye giren kullanıcıların oyları tarafından belirleniyor.
Site gelen tepkilere şu yanıtı verdi: ”Her sene bunu yaşıyoruz. Listeyi yayınladığımızda insanlar bize kızıyor hatta büyükelçiliklerden aranıyoruz. Bununla yaşamayı öğrendik. Ama yöntemimizi hatırlatalım. Yerel yemeklere odaklanmış bir siteyiz. Veri tabanımızda 15 binden fazla yemek var. Yıl sonunda da en çok puan alan ülkelerin listesini yayınlıyoruz. Bunlar gerçek insanların oyları. Lütfen bizden nefret etmeyin, sadece sayıyoruz”.