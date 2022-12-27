Vedat Milor ‘Dünyanın en iyi mutfağı’ anketi başlattı

Yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor, TasteAtlas sitesinin ‘Dünyanın en iyi mutfağı’ anketine karşı kendi anketini başlattı ve sordu: En iyi mutfak Türkiye mi, Yunanistan mı, Suriye mi Ermenistan mı?

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Geçtiğimiz günlerde Tasteatlas adlı site ‘Dünyanın en iyi mutfakları’ anketinin sonuçlarını yayımladı. Çok eleştiri aldı, pek çok kişi listedeki sıralamaya çeşitli sebeplerle itiraz etti. Diken de listeyi ‘Dünyanın en iyi mutfakları listesini bu yıl da kimse beğenmedi’ başlığıyla haberleştirdi.

Listeyi beğenmeyen bir kişi daha vardı; yemek ve şarap eleştirmeni Vedat Milor. Ancak Milor’un itirazı sıralamadan çok anketin metodolojisine, daha doğrusu metodolojisinin belli olmamasınaydı.

Milor Twitter hesabından şöyle yazdı: “Böyle arada restoranlarla ve yemeklerle ilgili saçma sapan listeler gündeme geliyor. Nasıl bir metodoloji izlediği ya da kimin oy verdiği belli değil. Tek fonksiyonu sahip olduğumuz kompleksleri gün yüzüne çıkarmak. Kaale almayın, meşruiyet kazandırmayın bu zırvalara…”

Milor bugün anketin ‘neden zırva olduğunu’ anlatmak için bir tweet daha attı, “Yabancı bir site dünyanın en iyi mutfakları diye çok kötü bir liste hazırlamıştı. Böyle bir liste mutlaka tarafsız ve bağımsız bir oylama ile hazırlanmalı. İsterseniz hemen iyi bir örneğini ortaya koyalım” dedi. Ardından ‘Dünyanın en iyi mutfağı hangisidir’ diye sorarak kendi anketini başlattı.

Milor takipçilerine dört seçenek verdi: Türkiye, Yunanistan, Suriye, Ermenistan.

Anket bir gün sürecek ve bittiğinde Milor (büyük bir ihtimalle) TasteAtlas’ın anketinin neden ‘zırva‘ olduğunu kendi anketi üzerinden açıklayacak.

Bekliyoruz!