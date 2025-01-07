Vedat Milor’dan Kent Lokantası açıklaması: Hiçbir kurumdan ödeme almadım

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Kent Lokantası ziyaretine ilişkin “Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim” dedi.

Milor, 17 Aralık 2024’te İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce ile Üsküdar Kent Lokantası’nı ziyaret etmiş, 4 Ocak’taysa lokantadaki dört çeşit yemeği değerlendirdiği bir video yayınlamıştı.

X’teki açıklamasında Milor, bu ziyaretin kendi isteğiyle gerçekleştiğini ve hiçbir kurumdan bunun için para almadığını söyledi.

Vedat Milor’un X’ten paylaştığı açıklama şu:

“Kent Lokantası ziyaretim tamamen kendi inisiyatifimle gerçekleşti ve Buğra Bey’e birlikte gitmeyi ben teklif ettim. Amacım, hem bir yemek eleştirmeni hem de bir sosyolog olarak bu hizmeti gastronomik ve sosyolojik açıdan değerlendirmekti. 40 liraya dört çeşit yemek sunan bir lokanta hem lezzet hem de toplumsal etkisi açısından dikkat çekici bir örnek.

Hiçbir kurumdan ödeme almadım. Bundan sonra bu tür asılsız iftiralar karşısında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim.”