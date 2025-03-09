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Yaramazlara biraz batar!

Vedat Milor: Hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bir Kent Lokantası’na dair deneyimlerini paylaşmasının ardından ‘örtülü reklam’ iddiasıyla hakkında inceleme başlatılan yemek eleştirmeni Vedat Milor, “Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum” dedi.

Fotoğraf: Vedat Milor / Youtube

Milor, Aralık 2024’te Üsküdar Kent Lokantası’na gitmiş, ziyaretini sonraki günlerde YouTube’dan ’40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?’ başlığıyla paylaşmıştı.


Videoyu incelemeye alan bakanlık, 7 Mart’ta Milor hakkında ‘örtülü reklam’ iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

ANKA‘nın haberine göre ‘kişinin maddi bir fayda sağlamış olması’ incelemeye gerekçe gösterildi.

Milor, X hesabından konuyla ilgili bugün şöyle yazdı:

“Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum.”

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