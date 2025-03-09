Ticaret bakanından Vedat Milor'a inceleme yorumu: Mağduriyet edebiyatı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Vedat Milor’a incelemeye ilişkin “‘Biz bunu nasıl bir mağduriyet ve büyük reklam operasyonuna çeviririz’ diye kendi besledikleri yandaş bir sosyal medya üzerinden haber köpürtmeye çalışıyorlar” dedi.

Ömer Bolat. Fotoğraf: AA

Milor ocakta İBB’nin Üsküdar Kent Lokantası’nı ziyaret etmiş, deneyimini YouTube’dan ’40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?’ başlığıyla paylaşmıştı. Videoyu incelemeye alan bakanlık, Milor hakkında ‘örtülü reklam’ iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi’ndeki iftar programına katılan bakan “İşin aslı şudur arkadaşlar” deyip şunları söyledi:

* İddia şu, Vedat Milor isimli bir yiyecek içecek gurmesi genelde lüks yerlerde teftiş yapar ve kent lokantasına gitmiş, orada yemek yemiş. Ne güzel, biz bundan mutluluk duyarız ama Youtube sayfasında bununla ilgili örtülü reklam yapıyor şeklinde CİMER’den şikayet gelmiş. Reklam Kurulu’nun sekreteryasına. Sekreterya da bununla alakalı bir kendisi dosya hazırlıyor ve diyor ki ilgili daire başkanı da görüyor, imzalıyor.

* 5 Mart Çarşamba Vedat Milor’a bilgi almak için siz bu YouTube’unuzda örtülü reklam yaptınız mı diye soru soruyor. Kent lokantasına değil, Vedat Milor’a soruyor. Vedat Milor Youtuber ya, Youtube’dan para kazanıyor. 6 Mart’ta bir araya geliyorlar.

* ‘Biz bunu nasıl bir mağduriyet ve büyük reklam operasyonuna çeviririz’ diye kendi besledikleri yandaş bir sosyal medya üzerinden cuma sabahı haber köpürtmeye çalışıyorlar. İşte ucuz yemek verdiği için kent lokantasına soruşturma açtı Ticaret Bakanlığı diye.

* Bir kere dosyayla ilgilenen bağımsız bir kurul, Reklam Kurulu ve onun sekreteryası. Bu sekreteryanın içinde İBB temsilcisi de var. Bununla alakalı bir soru soruyor. Bilgi istiyor. Sizin hakkınızda böyle şikayetler geldi CİMER’e. Bunun için ne diyeceksiniz diye. Bunu kamufle edip bir algı, her zaman en iyi bildikleri şey, yalan, takiye, algı, reklam olduğu için bir mağduriyet edebiyatına döndürmeye çalışıyor.

* İşte ben de buradan cevap vermiş oluyorum açıkça. Olayın bütün aslı astarı budur. Orada sadece gelecek bilgiye göre Reklam Kurulu muhtemelen de herhangi bir incelemeye gerek yoktur da diyecekti. Onu bilemem. Reklam Kurulunun işine karışamayız ama olay bundan ibaret arkadaşlar.