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Yaramazlara biraz batar!

Vedat İlbeyoğlu: Siyasal güç ilişkilerinin panoramasıdır seçimler


Tamam ‘seçimci’ olmayalım da memleketin eşiğine geldiği seçimi konuşmamak, ‘yokmuş gibi yapmak’, sürecin yaratacağı olanak ve imkânları anlayamayan farklı bir düzlemdir. Kaldı ki, sosyalist, devrimci-demokrat solun seçimlere dair ham hayalci olması düşünülemez zaten. Bizler açısından hiç bir zaman ‘avantajlı’ bir mecra olmadı seçimler. Her bakımdan eşitsiz yarış, baraj vs… Ancak bütün kısıtlarına karşın seçim süreçlerini tartışırken ilk elden şunu unutmamak gerekiyor: Kitle hareketinin kabarıp düzen dışı kanallara aktığı “yükseliş” dönemleri dışında, siyasal güç ilişkilerinin panoramasıdır seçimler.

Vedat İlbeyoğlu’nun yazısı


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