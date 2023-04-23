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Yaramazlara biraz batar!

Vecdi Sayar: Neşe doluyor insan diyemiyoruz

Bugün 23 Nisan… ama ‘neşe doluyor insan’ diyemiyoruz. Çünkü endişeliyiz. Önümüzdeki seçimlerin hayatlarımız üzerindeki etkilerinin bilincinde olmamızdan kaynaklanıyor bu endişe. İktidarını kaybetme korkusunun doğurabileceklerinden endişeliyiz. 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda çocuklarımızın geleceğine ilişkin kaygı duymaktan kendimizi alamıyoruz.

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İzmir’in Bayraklı ilçesinde kıraathanedeki silahlı saldırıda bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. AA’nın saat 3:18’de aktardığına göre, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak’taki Cadde Kıraathanesi’nde silahlı saldırı ihbarının ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler, saldırıda Mustafa Er’in (29) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali A. (43) ile İbrahim Y. (30), Mehmet Y. (31), […]