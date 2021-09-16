Vatandaşı darp eden AKP’li Ünsal: Görüntülere ben de şaşırdım

Turgay Alıcı isimli vatandaşı, kendisi aleyhinde yapılan paylaşımları beğendiği gerekçesiyle tekme tokat döven Aksaray Sarıyahşi Belediye Başkanı AKP’li Fatih Ünsal, görüntülere rağmen haberleri yalanladı. Hatta Ünsal, dayak görüntülerine kendisinin de şaşırdığını söyledi.

Ünsal ve şoförünün sosyal medyada aleyhine yapılan paylaşımları beğenen Turgay Alıcı isimli bir vatandaşı darp ettiği, belirtilmiş, belediye binası içinde yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre Ünsal darp anına ilişkin görüntüleri “Elektrik kesintisi nedeniyle arızalandı” diyerek saklamıştı. Ancak görüntüler ortaya çıktı.

Bunun üzerine Ünsal kendini şu sözlerle savundu: “Bu olay zaten mahkemeye intikal etmiş bir olay. Ben orada tanık olarak bulundum ve süreç devam ediyor. Bu olay giriş katında yaşandı. Bu arkadaş küfür etmiş ve ardından da şoför ve zabıta ile aralarında arbede çıkmış. Ben de kavgayı ayırmaya gittiğimde zaten olan olmuştu. Görüntüleri ben de yeni izledim. Bu görüntüler bizde de yoktu ben de şaşırdım, nerden çıktı diye. Yarın bu görüntülerle ilgili soruşturma açacağım.”