‘Varlık barışı’ uzatıldı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen önergeyle, ‘varlık barışı’ uygulamasından yararlanma süresi 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı.

Fotoğraf: Pixabay

Düzenlemeye göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara 31 Mart 2023’e kadar bildirilebilecek.

Bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Varlık barışı uygulamasında vatandaşlık şartı bulunmuyor. Ülkeye getirilen nakit parada gümrük belgesi yeterli oluyor.