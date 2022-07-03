‘Dur’ ihtarına uymadı diye sığınmacıları taşıyan minibüse ateş açıldı: ‘Bir çocuk öldü’

Van’da jandarma, sığınmacı taşıyan minibüse dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş açtı. Araçtaki sığınmacılardan birçoğu yaralanırken gazeteci Ruşen Takva’nın aktardığına göre dört yaşında bir çocuk öldü.

Görsel: Twitter

Takva’nın Twitter’dan aktardığına göre Saray ilçesine bağlı Karahisar köyünde mülteci taşıyan bir minibüse, korucu ve jandarmanın dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş açıldı.

Takva, dört yaşındaki çocuğun olay yerinde öldüğünü, annesininse ağır yaralandığını bildirdi. Van’da yaşayan gazetecinin aktardığına göre ölü sayısının en az iki olduğu araçta, 55 sığınmacının çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyordu.

Takva’ya konuşan görgü tanıkları ‘aracın tarandıktan sonra bir süre daha hareket etmeye devam ettiğini’ söyledi. Tanıklar, ‘aracın köydeki bir çıkmaz sokağa girince durduğunu, şoför ve araç içerisinde kaçabilecek durumda olan mültecilerin kaçtığını’ anlattı.

Takva, ağır yaralanan 12 sığınmacının hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Açılan ateş sonucu 4 yaşındaki mülteci bebek olay yerinde hayatını kaybetti. Annesi ise ağır yaralandı. Taranan araçta bulunan mültecilerin çoğunluğu da kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ağır yaralanan onlarca mülteci hastahaneye kaldırıldı. — Ruşen Takva (@RusenTakva) July 3, 2022

Valilik: Kurşun sekti

Van Valiliği’yse olay üzerine yayınladığı basın açıklamasında araçtaki sığınmacı sayısının 40 olduğunu kaydetti.

Valilik detay vermeden ölü sayısını bir olarak açıklarken sebebinin ‘kurşun sekmesi’ olduğunu, yaralıların durumunun ‘hafif olduğunu’ öne sürdü.

Açıklamada şoförün aracı jandarmanın üzerine sürdüğü iddia edildi.

Açıklama şöyle: “03.07. 2022 saat 16.00 sıralarında Saray İlçesi Koçbaşı-Turan Mahalleleri istikametinden Karahisar Mahallesine seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir.

Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur.

Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır.

Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”